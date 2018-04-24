Viber столкнулся с проблемами из-за блокировки Telegram

Российские пользователи Viber могли столкнуться с трудностями при совершении звонков и отправке фотографий, говорится в сообщении, которое компания рассылает своим пользователям.

«Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране», — цитирует «Интерфакс» пресс-релиз Viber.

«Мы постепенно восстанавливаем полноценную работоспособность приложения для всех пользователей в России», — отмечает мессенджер.

С 16 апреля Роскомнадзор блокирует в России Telegram. Под самую масштабную блокировку в истории страны попали также миллионы серверов Google, Amazon и других компаний. Сам Telegram у многих пользователей работает без проблем.