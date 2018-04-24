Власти Москвы предложили Навальному альтернативу Тверской

Столичные власти предложили сторонникам оппозиционера Алексея Навального провести акцию против президента Владимира Путина не на Тверской улице, где хотел политик, а либо на северо-западе Москвы, либо на юго-востоке.

«Они планируют шествие. Мы предложили место в районе метро "Октябрьское поле" либо улицу Перерва и готовы дальше вести переговоры», — сообщил «Интерфаксу» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Он добавил, что Тверская улица — это «сложный вариант в эти дни с учетом подготовки к Параду Победы и других праздничных городских мероприятий».

«К сожалению, наше общение проходит пока только через средства массовой информации», — посетовал чиновник.

Навальный запланировал акции на 5 мая в Москве и Петербурге. Они приурочены к инаугурации Путина, которая состоится в понедельник 7 мая.

Ранее сегодня Навальный заявил, что его сторонники «готовы рассматривать приемлемые варианты в центре города», в противном случае выйдут на несанкционированную акцию.