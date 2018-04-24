В Москве адвокат съел материалы судебного дела

Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей и отправил лечиться от наркомании защитника в мировом суде, съевшего материалы дела.

Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Дарья Галкина.

Как следует из приговора, защитник пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.

«Суд признал Максима Бушина виновным по части 1 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей в доход государства. Также суд возложил на него обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию», — сказала Галкина.

Она добавила, что дело было рассмотрено в особом порядке — подсудимый полностью признал вину.

«Данный приговор на сегодняшний день не обжаловался, но и не вступил в законную силу», — пояснила пресс-секретарь.