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Военная операция России в Африке: борьба с людоедами, выдавливание Запада, уран, золото и алмазы (ФОТО, ВИДЕО)


Добавлено: 24 апр 2018 в 06:01, Категория: Новости на сегодня
Военная операция России в Африке: борьба с людоедами, выдавливание Запада, уран, золото и алмазы (ФОТО, ВИДЕО)

Группа CIT опубликовала интересный анализ о российском присутствии в Центральноафриканской республике. Любопытно, что чуть ли не впервые либеральные аналитики выбрали тему, которая не разоблачает действия Москвы, а просто разъясняет неизвестные детали, официально признанной операции армейцев и частных военных специалистов.

22 марта Министерство иностранных дел России рассказало о сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой. Так в ведомстве ответили на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ «о характере и содержании двусторонних отношений» РФ и ЦАР.

В частности, в МИДе заявили следующее (выделение наше):

«С согласия Комитета СБ ООН 2127 из наличия Министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января — начале февраля с.г. поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. С ведома этого Комитета туда также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. Данная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны».

За обтекаемой формулировкой о «гражданских инструкторах» кроется, вероятнее всего, отряд наёмников связанной с Кремлем «ЧВК Вагнера». Так, в начале марта собеседник издания Znak.com рассказал об отправке новой партии «вагнеровцев» в Африку.

Статья Znak.com была не первой публикацией в СМИ, где упоминалась отправка российских наемников на африканский континент. Ранее русская служба Би-би-си сообщала о будущей операции ЧВК в Судане, а в феврале 2018 года о присутствии россиян в ЦАР рассказало французское радио Europe1.

В этой статье мы расскажем, что происходит в Центральноафриканской республике и каковы возможные цели российского присутствия в этой стране.

Предыстория

Центральноафриканская республика обрела независимость в 1960 году с упразднением французского колониального режима в Западной и Центральной Африке. С тех пор в стране сменилась череда диктаторов. Самым известным был Жан-Бедель Бокасса, который провозгласил себя императором.

За время правления с 1966 по 1979 гг он «отличился» множеством преступлений, в том числе, по слухам, каннибализмом. С 2003 года в ЦАР с перерывами идет многосторонний этнический и религиозный конфликт. Страна фактически поделена между различными группировками, среди которых выделяются и христианская «Антибалака» и группировки, ранее составлявшие мусульманский альянс «Селека». Центральное правительство контролирует лишь небольшую часть территории страны.

Как пишет французская газета «Либерасьон» со ссылкой на отчет ООН, повстанцы занимаются этническими чистками, а также рэкетом и поборами на дорогах, чем «удушают» экономику. В богатой алмазами, золотом, ураном и другими полезными ископаемыми ЦАР половина населения, по данным того же отчета ООН, нуждается в гуманитарной помощи.


Сферы влияния различных группировок в ЦАР

Поддерживать порядок в ЦАР пытаются контингенты различных африканских государств и миротворческие силы ООН. С 2013 г. в стране также присутствовала французская военная миссия, седьмая по счету с момента обретения ЦАР независимости. Она занималась разоружением повстанческих группировок. Однако в 2016 году французские военные (преимущественно десантники и морские пехотинцы), которых неоднократно обвиняли в изнасилованиях, покинули территорию ЦАР, так и не завершив свою миссию.

Россия приходит в ЦАР

24 марта французское агентство Франс Пресс сообщило о присутствии российских инструкторов в 60 километрах от столицы ЦАР — Банги. По данным агентства, они базируются на территории поместья Беренго, которое ранее принадлежало Бокассе. Корреспондент AFP увидел на территории поместья ряды палаток и россиян в военной форме, обучавших солдат ЦАР. Журналисту запретили проводить видео- и фотосъемку.

Как сообщает AFP, палатки находились справа от могилы Бокассы. Нам удалось геолоцировать могилу по имеющимся фотографиям. Справа от нее на актуальных спутниковых снимках фирмы Planet действительно видны новые объекты, по-видимому, представляющие собой те самые палатки. Внимательное изучение архива снимков Planet показало, что эти объекты появились на территории поместья Бокассы в период с 21 по 22 января.

В статье также говорится, что россияне получили право поставить в ЦАР вооружение для правительственных войск в виде исключения из введенного ООН режима эмбарго. В заявлении российского МИД упоминается отправленная в ЦАР «партия стрелкового вооружения и боеприпасов».

По данным еженедельника Jeune Afrique, в заявке Москвы на поставку оружия, одобренной ООН, речь идет о 900 пистолетах Макарова, 5200 автоматах и 840 пулеметах Калашникова, 140 снайперских винтовках, 270 ручных противотанковых гранатометах и 20 переносных зенитных ракетных комплексах, а также боеприпасах к ним.

31 марта в официальном аккаунте президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера были опубликованы фотографии выпускной церемонии, как сообщается, 200 бойцов 3-го территориального пехотного батальона вооруженных сил ЦАР. По информации в посте, эти бойцы сначала проходили обучение силами европейской тренировочной миссии, а затем обучались владению российским оружием, и вскоре присоединятся к находящимся в стране «Голубым каскам» (миротворцам ООН).

На многих фотографиях на заднем плане видны мужчины европейской внешности в военной одежде. Вполне возможно, что это и есть бойцы группы Вагнера или российские военнослужащие, однако полной уверенности в этом у нас нет.

Интересно, что на одной из фотографий запечатлен грузовик Урал-4320 в пустынном камуфляже. Расположение воздушного фильтра снаружи на правом крыле (а не под капотом) позволяет предположить, что он был произведен не в СССР, а в России. Кроме того, обращает на себя внимание бронирование ветрового стекла.


Фото: официальный аккаунт президента ЦАР в Фейсбуке

Интересно, что похожие «Уралы» были замечены на борту турецкого судна, которое власти Туниса задержали в порту Сфакс 16 февраля. Это судно, которое по совпадению также носит название Ural, принадлежит турецкой компании Akdeniz RoRo и как минимум с 2016 года выполняет рейсы из России в Сирию.

По данным тунисских СМИ, которые приводит «Морской бюллетень», Ural перевозил, помимо военных грузовиков, также бронетехнику, боеприпасы, военную форму, генераторы, медицинскую технику, оборудование для спутниковой связи и другие грузы военного и двойного назначения, необходимые для постройки военного лагеря.

Российскому агентству «РИА Новости» в посольстве РФ в Тунисе рассказали, что груз Ural предназначался «для властей Центрально-африканской республики».


Грузовики «Урал» на борту задержанного в Тунисе судна. Фото приведено «Морским бюллетенем»

Как сообщает тот же «Морской бюллетень» со ссылкой на тунисские СМИ, 6 апреля судно Ural было отпущено из Сфакса и отправилось в египетский порт Александрия, однако тунисские власти конфисковали весь его военный груз.

В сообщении с ЦАР Россия пользуется не только морским транспортом. Сданная в аренду РФ сирийская авиабаза Хмеймим позволяет российской транспортной авиации совершать рейсы в Африку, перебрасывая грузы и/или персонал в ЦАР через Судан.


Скриншот твиттера авиалюбителя @GalandecZP

Приведенные выше данные позволяют утверждать, что Россия действительно занимается поставкой в ЦАР вооружений и техники, а российские военные и наемники обучают бойцов центральноафриканских правительственных войск.

Что Россия делает в ЦАР?

МИД России так объясняет присутствие российских военных и «гражданских инструкторов» в ЦАР:

«Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передаче им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и, в конечном счете, нормализации обстановки и надежному урегулированию затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта».

Однако российская помощь едва ли полностью бескорыстна. В том же заявлении МИД упоминается «изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР», в частности, «реализация поисковых горнорудных концессий».

Французский эксперт по международным отношениям Дидье Франсуа в разговоре с Europe 1 отметил, что российские «инструкторы» разместились поблизости от месторождений полезных ископаемых, в том числе золота, алмазов и урана.

Дидье объясняет это действиями «олигархов, близких к клану Путина», и предполагает, что Россия тем самым «убивает двух зайцев», преследуя как экономические интересы, так и новую стратегию присутствия в Восточной и Центральной Африке.

Под близкими к Путину олигархами может иметься в виду Евгений Пригожин, который ранее заключил контракт с властями Сирии на «освобождение» нефтегазовых месторождений в обмен на долю от их продукции и может рассчитывать на подобные контракты и в ЦАР.

Эксперт также упоминает, что многие «инструкторы» прибыли в страну нелегально и с фальшивыми паспортами и заявляет о заключении договоров с силами центральноафриканской оппозиции на северо-востоке страны близ суданской границы.

Следует напомнить, что ранее были обнаружены свидетельства присутствия российских ЧВК и в Судане. Так, видео работы российских инструкторов опубликовал прокремлевский журналист Александр Коц (видео ниже).

Наращивание российского присутствия в ЦАР и заключение договоренностей с различными негосударственными акторами повышает риски конфликта с другими региональными игроками, в первую очередь Францией и ЕС.

«Франция всегда оказывала значительное влияние на внутреннюю политику ЦАР», — поясняет Александр Кларксон, преподаватель европеистики в Королевском колледже Лондона.

«Однако сейчас, когда конфликт достиг таких масштабов, что его не способна обуздать даже французская армия, Париж получает все больше помощи в операциях по стабилизации от других стран и институтов ЕС. Соответственно, любые действия Кремля, которые могут усилить нестабильность в ЦАР, не только будут раздражать Париж, но и могут вызвать проблемы с Испанией, Италией и прочими странами ЕС, которые всё активнее участвуют в событиях в ЦАР», — предупреждает Кларксон.

Руслан Левиев

Будни российской ЧВК в Судане (голос за кадром). Не Южном, как анонсировалось ранее, а просто в Судане. На фиг нужен Южный, у него и выхода к морю нет. pic.twitter.com/qoSQ9I3ben

— Александр Коц (@sashakots) 12 декабря 2017 г.

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Добавлено: 24 апр 2018 в 06:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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