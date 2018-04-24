Военный эксперт рассказа, как используют Javelin в Донбассе

На линии соприкосновения не будут использовать американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Военный эксперт, почетный председатель ОО «Украинский легион» Святослав Стеценко отметил: «Американские Javelin не будут поступать в части на линии соприкосновения. Они будут находиться на вооружении тех частей, которые запланированы на выдвижение в район боевых действий для уничтожения наступательных группировок противник, если он будет идти в наступление».

Он уточнил, что Javelin «находиться на определенных местах хранения, в учебных центрах, но в частях и подразделениях на линии соприкосновения их не будет».

По его словам, пока неизвестно, есть ли американские противотанковые комплексы на вооружении украинской армии.