Второй за неделю спутник ГЛОНАСС вышел из строя

За неделю сразу два спутника ГЛОНАСС-М перестали передавать сигналы, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, вышли из строя спутники №734, а затем №723.

На орбите, по данным собеседника агентства, продолжают действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М.

При этом для глобального покрытия требуется 24 действующих аппарата.

По словам источника, принято решение заменить спутник №734, «у которого 19 апреля пропал навигационный сигнал, новым спутником, который будет запущен с Плесецка в середине июня».

По данным информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, спутник №734 временно выведен, остальные 23 используются.