ВВС Ирака нанесли удар по ИГ в Сирии

ВВС Ирака при поддержке международной коалиции во главе с США нанесли удар по штаб-квартире террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии. Об этом сообщил в твиттере глава пресс-службы коалиции Райан Диллон.

«Этот удар показывает готовность Ирака сделать все необходимое для обеспечения безопасности своих граждан, а также важную роль, которую он играет в международной коалиции», — отметил официальный представитель операции.

Также Диллон похвалил Сирийские демократические силы — альянс сил вооруженной оппозиции, действующий с 2015 года. По его словам, эти боевые объединения «вновь доказали, что они способны противостоять ИГ — преследовать остающиеся группы террористов и находить / захватывать лидеров группировки».