Выдачей дорожных знаков «Инвалид» займется Минтруд

В Министерстве труда России подготовили проект постановления правительства, согласно которому Минтруд получит полномочия устанавливать порядок выдачи дорожного знака «Инвалид».

Дорожный знак положен машинам, которыми управляет водитель-инвалид, а также в которых инвалидами являются пассажиры.

В декабре 2017 года был принят закон, согласно которому не менее 10% парковочных мест должно отводиться машинам со знаком «Инвалид».

Для парковки на этих местах нужно получить соответствующий знак в порядке, который и собирается утверждать Минтруд.