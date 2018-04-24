Яйцо гигантской птицы более полувека пролежало забытым в запаснике музея

Сотрудники Музея науки в городе Буффало (штат Нью-Йорк) с удивлением обнаружили в одном из своих хранилищ яйцо вымершей гигантской птицы эпиорниса с острова Мадагаскар.

Музей науки существует в города с 1861 года, а в свое нынешнее здание он переехал в 1921 году. Многие каталоги музейных коллекций в нем до сих пор существуют только в бумажном виде, и сейчас музей ведет работу по переводу их в компьютерную форму. Одновременно происходит инвентаризация фондов. Пэйдж Лэнгл (Paige Langle), работающая в зоологическом отделе, проверила, что хранится в одной из комнат, куда давно не заходили. Там она нашла яйцо длиной 30,5 см, окружностью 71 сантиметр и весом более 1,3 килограмма. На упаковке была надпись, что это модель. Но, чем дольше Пэйдж Лэнгл держала яйцо в руках, тем больше она сомневалась, что настоящее древнее яйцо.

Проверка подтвердила ее правоту. Это оказалось подлинное яйцо мадагаскарского эпиорниса (Aepyornis maximus). Чтобы понять, как оно очутилось в музее, пришлось основательно покопаться в архиве. В конце концов, работники музея нашли переписку куратора зоологического отдела с лондонским поставщиком, где указывалось, что субфоссильное яйцо эпиорниса было заказано музеем и доставлено туда в 1939 году. Но последний раз выставлялась оно в 1950-е годы, а затем о нем забыли.

Вскоре яйцо переедет из темной комнаты в запаснике музея в экспозицию, став одним из самых примечательных экспонатов. Пока же его изучают специалисты в Университетском колледже штата Нью-Йорк в Буффало (SUNY Buffalo State). Палеонтологи говорят, что сейчас в государственных музеях мира хранится всего около сорока целых яиц эпиорнисов, количество в частных коллекциях неизвестно. В 2013 году на аукционе Christie's в Лондоне яйцо эпиорниса было продано за 100 тысяч долларов.

Высота эпиорнисов достигала пяти метров, а вес четырехсот килограмм. Предполагается, что именно эпиорнисы стали источником арабских легенд о гигантской птице Рух. Окончательно исчезли эти птицы в XVII веке. Вымирание эпиорнисов было вызвано рядом факторов, среди которых изменения климата, исчезновение привычной среды обитания и воздействие людей. По словам антрополога Кристины Дуглас (Kristina Guild Douglass), люди собирали яйца из гнезд эпиорнисов. Одно яйцо эпиорниса по объему может равняться 150 куриным яйцам и обеспечивать пищей сразу много людей.