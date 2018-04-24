Живший 27,5 миллионов лет назад вид усатых китов открыт палеонтологами в Новой Зеландии

Ученые из Университета Отаго в новозеландском городе Данидин описали окаменевшие останки неизвестного ранее вида усатых китов. Находка была сделана в округе Ваитаки на острове Южный в отложениях хаттского яруса олигоценовой эпохи (28,1—23,03 миллионов лет назад). Новая Зеландия в то время была архипелагом, окруженным мелководными и богато населенными морями.

Фактически окаменевшие останки были найдены 30 лет назад, в январе 1988 года. Но исследование их было начато только в последние годы, когда Чжэн Сю Цзай (Cheng-Hsiu Tsai), ныне работающий в Национальном университете Тайваня, готовил в Новой Зеландии свою диссертацию, посвященную происхождению и эволюционной истории усатых китов. Его работа дала необходимую основу для выделения нового вида.

Возраст находки палеонтологи оценивают в 27,5 миллионов лет. Древний кит получил научное название Toipahautea waitaki, что в переводе с языка маори означает «кит из Ваитаки». По словам профессора Эвана Фордайса (Ewan Fordyce), находка интересна тем, что она представляет собой очень архаичный вид усатого кита, очень близкий по времени к общему предку всего подотряда Mysticeti. Кит был небольшим по меркам усатых китов, всего около пяти метров длиной, что в два раза меньше малого полосатика. Челюсти его были беззубыми, вытянутыми и узкими, что говорит о том, что питался он уже как его современные родственники, набирая в рот воду и фильтруя ее сквозь пластинки китового уса.

Итоги работы Чжэн Сю Цзай и Эван Фордайс опубликовали в журнале Royal Society Open Science.