Абонемент на фитнес, какой вид тренировок выбрать?

При выборе подходящей для вашего тела программы тренировок необходимо отталкиваться от проблемных зон тела, которые хотелось бы откорректировать, а также от своих возможностей. Например, если вы тяжело переносите кардио-нагрузки, то лучше выбрать статичные силовые упражнения или же спокойные занятия йогой или пилатес. А если нужно подправить нижнюю часть тела, фитнес-клуб Камелот предложит вам занятия АВТ – специальные тренировки, которые работают на проработку мышц нижней части тела – ноги, ягодицы, живот. При этом программа поставлена так, чтобы задействовать мышцы, обычно не используемые в жизни. Она отлично подходит тем людям, которые заняты сидячим трудом, проводит коррекцию проблемных участков и сжигает жир.

Чтобы тело прорабатывалось максимально, используется специальное оборудование. После выполнения силовой нагрузки тренер проводит упражнения на растяжку, чтобы снять с уставших мышц напряжение, восстановить дыхание и ритм сердца. Все упражнения рассчитаны таким образом, чтобы повысить общий мышечный тонус, укрепить сосуды. Подходит тем, кто хочет провести коррекцию проблемных участков нижней части тела и похудеть.

Фитнес клуб Камелот предлагает занятия аква

Если хотите во время тренировки находиться в воде, выполнять упражнения, которые не нагружают суставы, получать высокую аэробную нагрузку, то занятия Аква как раз для вас. Эти комплексы упражнений разработаны для проведения в воде, они помогают задействовать сразу все группы мышц и не могут сравниться ни с одним другим типом физической нагрузки.

Может показаться, что заниматься в воде легче, чем в зале, но 3-4 силовые тренировки в зале по эффективности сравнимы с одной тренировкой в воде. При этом водные процедуры – это естественный массаж всего тела, они ускоряют движение жидкостей в организме, помогают быстро подтянуть тело и избавиться от жировых отложений. Очень ценится антицеллюлитный эффект таких занятий. Занятия в воде подходят для людей с проблемами позвоночника и суставов, она снижает нагрузку на эти части тела.

Абонемент на фитнес с изящными тренировками

Если вы любите изящные программы, которые основаны не только на силовых упражнениях, но и на развитии баланса, ловкости и грации, то вам подойдут тренировки Body Ballet. В их программу включены элементы классических танцевальных программ, все движения, включенные в тренировку, безопасны для суставов и приносят большую пользу мышцам.

Данный тип тренировок похож на балет, но это совершенно разные вещи, все сходство заключается только в использовании элементов из классической хореографии. Тренировка зарядит совершенно непередаваемой энергетикой танца, поможет развить грацию и пластику, утонченность в движениях. Вы сможете в полной мере ощутить и раскрыть легкость и красоту собственного тела, улучшить осанка и подтянуть тело. Абонемент на фитнес с возможностью посещать такие тренировки станет настоящей находкой для прекрасной половины человечества.