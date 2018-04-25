Airbus начал летные испытания пассажирского самолета с ультрабольшой дальностью полета

Европейский концерн Airbus приступил к летным испытаниям новой версии пассажирского самолета A350 с ультрабольшой дальностью полета.Как пишет N+1 со ссылкой на Aviation Week, первый полет самолета, получившего обозначение A350-900ULR, состоялся 23 апреля 2018 года в Тулузе во Франции. Первые летные испытания машины признаны успешными.Сегодня несколько авиакомпаний мира планируют расширить свою сеть дальних беспосадочных перелетов, которые позволят ускорить межконтинентальные пассажирские перевозки. В частности, сингапурская авиакомпания Singapore Airlines намерена увеличить количество рейсов, выполняемых по маршруту Сингапур — Нью-Йорк (более 15 тысяч километров). Компания заказала семь новых A350-900ULR.