Актриса Николь Кидман опровергла слухи о проблемах в семейной жизни (ФОТО)

Вчера журнал Time провел вечеринку, на которой собрались все те, кто вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии издания. На ковровой дорожке блеснули Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Эмили Блант и Джон Красински, Грета Гервинг и многие другие.На мероприятии в сопровождении мужа появилась и Николь Кидман. Актриса выбрала черное платье в готическом стиле с прозрачными рукавами и зоной декольте. Образ она дополнила туфлями-лодочками и кольцами. На этот раз волосы Николь решила оставить распущенными и уложила их красивой волной. В макияже она сделала акцент на глаза, нарастив ресницы. Николь и Кит не скрывали своих чувств на публике и в обнимку позировали перед камерами.Напомним, что ранее в Сети появились слухи о том, что в отношениях актрисы и музыканта начались проблемы. Инсайдеры поговаривали, что пара даже обратилась к семейному психологу. Тем не менее, слухи так и не подтвердились. Николь Кидман и Кит Урбан — одна из самых крепких пар шоу-бизнеса. Они поженились в 2006 году и по сей день не устают напоминать миру о своей любви: они сопровождают друг друга на всех важных мероприятиях и неизменно открыто демонстрируют чувства. У них две дочери — 9-летняя Сандэй Роуз и 6-летняя Фэйт Маргарет.