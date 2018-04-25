Американцы пытаются незаконно проникнуть в резиденцию генконсула России в Сиэтле

Представители США пытаются проникнуть в закрытую резиденцию генерального консула России в Сиэтле, что является нарушением дипломатических и консульских конвенций.

Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов.

«Мы сейчас присутствуем при том, что американская сторона пытается в нарушение всех наших дипломатических и консульских конвенций, а также собственного законодательства, охраняющего право частной собственности, проникнуть на нашу территорию, о чём свидетельствует попытка взлома замка входной двери на территории (резиденции)», — приводит слова Пукалова ТАСС.