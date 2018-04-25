Аренда коттеджа в Новосибирске. Положительные стороны.

В настоящее время у всякого совершеннолетнего человека есть возможность арендовать коттедж и отпраздновать там любое торжественное событие. И утверждение, что снять коттедж на сутки нереально из-за высокой стоимости, является в корне неверным. Стоимость аренды коттеджей доступна большинству. Практически каждый может позволить себе арендовать загородный коттедж и отпраздновать там:

- юбилейную дату,

- свадьбу,

- девичник либо мальчишник.

- день рождения,

- встречу выпускников,

- любой официальный праздник или корпоратив,

- устроить уик-энд или романтический вечер.

Все отмечающие получат от торжественного вечера массу впечатлений, а выбрать подходящий вариант вы можете на сайте компании Насуткидом.ру

Чем хороша посуточная аренда коттеджа?

Традиционно праздничные мероприятия отмечаются в кафе или ресторане. Эта многолетняя традиция наскучила как гостям, так и хозяевам торжества. Намного интереснее устроить праздничный вечер в необычной, но комфортной обстановке за городом. Там есть возможность выйти компанией на улицу, пожарить шашлыки, попеть песни и устроить зажигательную дискотеку. И при этом не вызвать недовольство проживающих рядом людей.

Особенно вышеперечисленное актуально при праздновании Нового года. Традиция после боя курантов выходить на свежий воздух и запускать фейерверки сможет быть выполнена не один раз.

Дополняет веселье сауна, русская баня и бассейн, которыми оснащены многие предлагаемые в аренду дома.

Коттедж на сутки подойдёт и для проведения корпоративного мероприятия. Ведь здание с большой площадью позволяет вместить в себя достаточно большое количество гостей и устроить развлекательную программу.

В летнее время можно устроить торжество на свежем воздухе. Совместить его с рыбалкой, купанием и изготовлением шашлыков или барбекю.

Коттеджи располагаются обычно не очень далеко от населённых пунктов. Всегда есть возможность заказать доставку готовых блюд, чтобы не отвлекаться на это утомительное занятие. А можно привезти продукты и сами приготовить, что-нибудь экзотическое. Ведь коттеджи оборудованы необходимыми бытовыми приборами и комплектами разнообразной посуды.

Не дорого ли обойдется посуточная аренда коттеджа? Стоимость аренды коттеджа сравнится со стоимостью заказа банкета в достойном кафе или ресторане. А время пребывания в коттедже значительно больше. И после шумного торжества гостям не требуется искать трезвого водителя, который развёз бы всех по домам, либо вызывать такси. Ведь в коттедже предусмотрены спальные места со всем необходимым.

Отдых в коттедже сочетает комфорт и замечательное времяпровождение на природе, где есть чистый воздух, изумительные пейзажи и отсутствие рядом посторонних людей.

Источник: http://nasutkidom.ru