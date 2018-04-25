Арестованное в ОАЭ российское судно Crystal East подало сигнал бедствия

Арестованный в ОАЭ российский танкер Crystal East подал сигнал SOS.

Судно находится с в Объединенных Арабских Эмиратах с лета, когда на него был наложен арест «Газпромбанком». Вернуть экипаж с судна можно только в случае, если ему найдется замена.

Директор обанкротившейся компании-судовладельца «Находка портбункер» Вячеслав Цой рассказал ТАСС, что на судне остается небольшой запас еды и воды, однако на нем уже успело закончиться топливо. Судно невозможно выставить на аукцион из-за неутвержденной стоимости. Также он сообщил, что два члена экипажа заболели.

Власти Приморья обратились к полпреду президента России на Дальнем Востоке Юрию Трутневу и руководству «Газпромабнка» с просьбой разрешить ситуацию с приморскими моряками. Об этом сообщается на сайте дальневосточного отделения Российского профсоюза моряков