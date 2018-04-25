Австралийский ученый обнаружил связь между мускульной силой и когнитивными способностями

Согласно новому исследованию, проведенному Джозефом Фертом (Joseph Firth) из Западного Сиднейского университета и его коллегами, люди, обладающие большей физической силой, лучше справляются с рядом тестов на когнитивные способности, включая решение логических задач и проверку памяти.

В исследовании были использованы данные о 475 397 обычных британцах (добровольцах из лонгитюдного исследования UK Biobank) и 1 162 пациентах с шизофренией. Сила участников измерялась кистевым динамометром. Как оказалось, более сильные люди в среднем показывают лучшие результаты в проверке быстроты реакции, решении логических задач, различных тестах памяти. Различие сохраняется как среди молодых людей (до 55 лет), так и в более старшем возрасте. На это не влияют ни пол, ни вес, ни уровень образования. «Мы можем видеть, что существует четкая связь между мышечной силой и здоровьем мозга», – говорит Джозеф Ферт.

В предыдущих исследования Ферта и его коллег уже было показано, что аэробные упражнения положительно влияют на здоровье мозга. Исследователь полагает, что разного рода физические упражнения могут быть полезны для пациентов с шизофренией, тяжелой депрессией и биполярным расстройством.

Работа опубликована в журнале Schizophrenia Bulletin.