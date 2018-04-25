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Билялетдинов: в плей-офф многие хоккеисты "Ак Барса" играли на уколах


Добавлено: 25 апр 2018 в 13:46, Категория: Спорт
Билялетдинов: в плей-офф многие хоккеисты "Ак Барса" играли на уколах
Главный тренер казанского "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов в интервью группе журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости Вадим Кузнецов, подвел итоги победного сезона, рассказал, кто из хоккеистов играл в плей-офф КХЛ с травмами, и объяснил, почему не всегда задействовал Даниса Зарипова.

Антона Ландера я не знал, было много сомнений

- В поражениях винят обычно главного тренера, а у побед много творцов. Насколько процентов эта победа в Кубке Гагарина зависела от вашей работы, работы менеджеров и игроков?

- Я соглашусь с тем, что это правильно, когда говорят о победе всей команды - и игроков, и руководства, и обслуживающего персонала, и всей республики. Когда я говорю "команда", я подразумеваю людей, которые заинтересованы в нашей победе, которые делают всё, чтобы мы добились нужного результата.

- Серия с ЦСКА была принципиальной для вас с учетом того, что именно гегемония армейцев помешала вам стать чемпионом СССР в бытность игроком?

- Такого не было. С ЦСКА был финал, мы ждали эту серию и хотели в ней победить. Мы играли с сильной командой, с олимпийскими чемпионами, мне было интересно сыграть против них. Интересно было сработать против молодых тренеров ЦСКА. Это хорошая группа специалистов, которая достойно вела команду. Мне было интересно участвовать в этом соревновании, но это без всяких глупостей, чисто по-тренерски.

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- "Ак Барсу" удалось найти оптимальный подбор легионеров, чего не удавалось очень давно. Как это получилось?

- Мы много говорили про Антона Ландера. Неизвестный игрок для нас был. Но наш бывший генеральный менеджер Равиль Шавалеев сказал, что это тот игрок, который сработает в "Ак Барсе", и я благодарен ему, что он решил этот вопрос. Сомнений было много. Я, откровенно говоря, не видел Ландера, не знал его. Шавалеев поехал в Америку, посмотрел, потом все стало на свои рельсы.

Джастин Азеведо и Иржи Секач играли вместе, играли хорошо, но им не хватало центра. Был Маттиас Шегрен, но он по каким-то моментам нам не подходил, а Ландер влился в эту пару. И они показывали хороший результат. Атте Охтамаа – хороший, ровный игрок, который прогрессирует. Его заслуга (в победе) очень большая, как и Роба Клинкхаммера.

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- Насколько сыграл в пользу "Ак Барса" олимпийский фактор? Все-таки сборникам ЦСКА тяжело было сохранить силы и эмоции на второй важный турнир.

- Не соглашусь с этим. Все олимпийцы играли достойно, говорить о спаде глупо. Они завоевали золотые медали, у них было хорошее настроение. Все выглядели достойно. Преимущества у нас не было в подготовке. Олимпийцы были в игровом цикле, может, психологически было тяжелее, но ничего нового тут нет. Я сам проходил это. Какой тут может быть спад? Мы после Олимпиад ездили на чемпионаты мира и выигрывали их.

Защищал и буду защищать своих ребят

- В регулярном чемпионате и плей-офф Эмиль Гарипов играл по-разному. За счет чего ему удалось добиться прогресса?

- Огромная заслуга в этом принадлежит Сергею Михайловичу Абрамову, который воспитал игрока. Он сделал для него очень многое. И заслуга самого Эмиля тоже. Он смог после неудачных матчей найти возможность исправить игру и показать себя с лучшей стороны. Я рад, что он смог преодолеть этот барьер и сыграл достойно. Но это заслуга всей команды, которая пласталась, блокировала много бросков.

- Вы всегда защищали Эмиля после матчей. Вы были уверены в том, что он выйдет на этот новый уровень?

- Я защищал и буду защищать своих ребят. Это мои игроки, они преданы хоккею. Я знаю, какие они есть. Не всегда получается, но в спортивной части у них всё нормально. Это спорт, не всегда всё бывает гладко, но они работают над собой.

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- Вы не сказали про вклад тренера вратарей Ари Мойсанена в развитие Гарипова? Разве это не его заслуга в таком качественном скачке?

- Не хочу сказать, что Ари плохо работал. Я его не назвал? Так мне всю команду тогда называть придется. Ари работал с Эмилем, но мы для этого его и брали. За что мы ему даем деньги? За то, чтобы он делал что-то. Но знаете, иностранцы любят взять нашу конфетку, завернуть ее в красивую обертку и сказать, что это я сделал. А я неслучайно сказал, откуда ноги растут. Сергей Михайлович сделал огромную работу, а то, что довели ее до конца… А как иначе? Самое сложное – поставить человека на ноги.

- Стоит ли Эмилю уезжать в НХЛ?

- Это его решение. Он взрослый человек, и любое решение будет правильным с его стороны. Я не хочу комментировать это, а оценивать его – мы посмотрим потом. Если он считает, что ему нужно ехать, то поедет.

- Дадите шанс Тимуру Билялову, если Эмиль уедет?

- Тимур – хороший вратарь, но ему нужна практика. У нас ее не было. Нужно ему поиграть где-то. Посмотрим дальше, как будет. Он с нами, будем готовиться вместе.

Очки Андрея Маркова - это наш результат в плей-офф

- Насколько Андрей Марков помог "Ак Барсу" в том, что касается профессионализма и примера для остальной команды?

- Огромная работа. Бесценный вклад. Хороший пример для молодежи. И не показушный пример, а естественный. Ребята видели, что Андрей играл в НХЛ до такого возраста, видели, как он себя держит, как готовится и тренируется. Это все видели, и для нашей команды он сделал очень многое. Чтобы наша молодежь увидела, как нужно готовиться.

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- В плей-офф Марков сыграл не так результативно как в чемпионате. С чем это связано?

- Его очки - это наш результат. Понимаете? Как он сыграл – такой результат команды. А на очки я не смотрю. Для меня важно, что он делает для команды. Не всегда получается забить, но если я вижу, что игрок старается, стремится, у него всё получится. Надо терпеть. Андрей просто неоценимый игрок.

- Кто из ребят удивил в том плане, что вообще смог выйти на лед? Травм же было много.

- Я бы отметил решение Иржи Секача. Все говорили, что он не будет играть, а он подошел ко мне и сказал: "Я буду". Я спросил: "Точно? Уверен?" Он говорит: "Да. Я уверен!"

У Токранова была похожая ситуация. Была травма, мы терпели, пока он скажет нам, что готов. Потом поставили в состав. Альберт Яруллин играл с переломом, играл под уколом. Свитов тоже. Много ребят под уколами играли. Себя они не жалели. Меня это очень радовало, что люди шли на всё. Данис Зарипов под шайбу ложился. Он никогда это не делал! Понимаете, какой был настрой! Азеведо лицом ложился под шайбу. Какой настрой был!

Станислав Галиев должен быть в сборной России

- Насколько вас удивила результативность Станислава Галиева в плей-офф?

- Кстати, а кто его в "Салават Юлаев" отправил? Вот мне интересно, кто написал об этом обмене. Никто не вел переговоры о его уходе. Не было этого вообще. Вот вы говорите такие слова, но вы же влияете на игроков отрицательно. Высказываете во время плей-офф всякие слова, а какого игрокам это слушать? Не нужно так делать. Вы, журналисты, на себя много берете. Я много говорил с Галиевым, и вопросы к нему были только по игре.

А его результативность… Он мастеровитый, рукастый игрок. У него высокий потенциал, он еще лучше должен играть. Он должен играть в сборной России, для этого у него всё есть. Но нужно вытащить из себя еще больше.

- Как изменилась атмосфера в раздевалке, где лидером был Александр Свитов, после прихода Даниса Зарипова?

- Свитов – настоящий капитан. Огромная заслуга Саши в этой победе. Он держит команду в хорошем смысле. Он дает хороший пример человека и спортсмена. У него огромный авторитет в команде. Когда пришел Данис, я ему сказал: "Данис, твоя задача сейчас помочь Свитову, потому что он один". Марков больше молчун, но позитивно влияет своей работой и отдачей. Нужен был человек, который помог бы Свитову, и Данис справился с этим. Капитанская команда сработала здорово. Сколько я работаю, в моем подсчете это третий настоящий капитан. Были еще Алексей Морозов и Алексей Трощинский. Мне с капитанами везло и везет.

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- Насколько тяжело было встроить Александра Бурмистрова в состав по ходу сезона? Почему у Владимира Ткачева не было постоянного звена, и его часто ставили в разные тройки?

- Мне сказали, что есть возможность вернуть Бурмистрова, и я сказал, что не против. Если он хочет, буду рад его видеть. Я ему объяснил, что у нас уже есть центральные (нападающие), и я буду использовать его везде – и в центре, и справа, и слева. Он согласился, спокойно отнесся. Он сработал очень здорово, молодец. Он нам здорово помог. Он сделал хороший шаг вперед, и этот шаг ему помогает играть лучше. Ткачева я пробовал на фланге, потому что возвращались травмированные центры Малыхин и Попов, а мне хотелось посмотреть всех. Как нужно было, так и делал.

- Изначально у многих были сомнения относительно возвращения Зарипова. Удалось ли ему доказать, что в нем зря сомневались?

- С Данисом мы много говорили, я объяснял ему задачу. Моя задача в плей-офф была довести его до конца. Поэтому я не всегда использовал его в серии с "Амуром", с "Магниткой". Я все объяснил Данису, как буду вести с ним работу. Ему было бы тяжело выдержать все игры в первом раунде, когда мы проводили матчи два дня подряд. А потом, когда пошли матчи через день, ему уже было проще восстановиться.

- Как вы оцените игру Андрея Попова и Антона Глинкина? Кажется, у них не всё получается в команде.

- Попов – хороший, настоящий центральный. Он никогда много не забивал, но что он делает, это очень полезно. Глинкин – шустрый, забивной. Он достаточно забил, много нам помогал. У меня только хорошие слова о нем.

- Как сделать так, чтобы Федор Малыхин мог провести год без травм?

- Федя – боец. Где горячая точка, он там. Он не жалеет себя, шайбы ловит, всегда на "пятаке". Сложно что-то изменить, это его стиль игры. Он по характеру боец, но от травм никто не застрахован.

- Ваш контракт был подписан по системе 1+1. Вы остаетесь в команде?

- Мне эти контракты… Я на них вообще не смотрю. У меня на два года контракт.


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Добавлено: 25 апр 2018 в 13:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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