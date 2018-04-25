Боевики резко увеличили число обстрелов: ранены 11 бойцов ВСУ

За минувшие сутки позиции ВСУ оккупанты накрыли огнем 69 раз, в результате чего были ранены 9 бойцов и двое получили боевые травмы.

По данным штаба, на Донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, минометы, пулеметы и вооружение БМП возле Ломакино, Водяного, Новотроицкого, Гнутово, Пищевика, Широкино, Лебединского, Талаковки, Авдеевки, Марьинки, Павлополя, Первомайского, Красногоровки, шахты «Бутовка», Каменки и Новомихайловки.

На Луганском направлении оккупанты применяли минометы и снайперское оружие в районе Луганского, Новолуганского, Троицкого, Крымского, Валуйского, Станицы Луганской, Новоселовки и Новгородского.