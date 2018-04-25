Более 1000 снарядов обрушилось на Донецк, Горловку и Ясиноватую – ДНР

В ДНР сообщили о серьезном обострении ситуации на линии разграничения сторон за минувшие сутки.

По данным народной республики, минувшие сутки выдались крайне непростыми для мирных жителей – украинские войска обрушили массированный огонь одновременно на несколько городов и населенных пунктов.

По словам представителя республики в СЦКК Руслана Якубова, украинские силовики выпустили по прифронтовым районам ДНР более 1000 единиц различных снарядов, 43 раза нарушив режим тишины.

По информации представителя ДНР, под огнем украинской армии находились северные районы Донецка, Горловка, Докучаевск, предместье Ясиноватой и южные территории народной республики.

Сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 635 боевых снарядов. По данным военкоров, на линии разграничения сторон наблюдается резкое обострение ситуации – утром 25 апреля бои велись одновременно на нескольких направлениях.