Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС

Цены на нефтепродукты в Крыму придут в соответствие с московскими, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Сейчас на полуострове стоимость на нефтепродукты на 2-3 рубля выше, чем в столице. Как отметил Артемьев, ведомство подозревает сговор на рынке нефтепродуктов в регионе. На сегодняшний день всех виновных оштрафовали, уже наблюдается некоторое снижение цен - в некоторых местах стоимость сократилась на 50 копеек, заметил глава ФАС.

Все выигранные суды означают, что нарушители заплатят более чем 100 миллионов, отметил Артемьев и подчеркнул, что если мера окажется недостаточно эффективной, то в ход снова пойдут штрафы.

Начало автомобильного движения по мосту планировалось на декабрь, однако с учетом опережения графика строительства это может произойти уже в мае.