Дефицит бюджета ПФР удвоится

Минтруд представил поправки в бюджет Пенсионного фонда. Они предусматривают рост его дефицита в 2018 году более чем в два раза.

Предполагается, что эта цифра вырастет со 106,6 млрд рублей до 256,8& млрд рублей.

Прогнозируемые доходы фонда снизятся на 66,7 млрд рублей, а расходы одновременно увеличатся на 83,5 млрд рублей.

Как пишет РБК, пресс-служба Пенсионного фонда пояснила, что пересмотр прогнозов обусловлен уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по выплате страховых пенсий.