Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина снялись в лукбуке Valentin Yudashkin Kids

Лиза и Гарри Галкины

Дети 69-летней Аллы Пугачевой и 41-летнего Максима Галкина, Лиза и Гарри, покоряют модный мир — четырехлетние близнецы снялись в лукбуке коллекции Valentin Yudashkin Kids. К слову, с маркой они сотрудничают не впервые: в марте дочь Примадонны и телеведущего вышла на подиум в рамках показа детской линии одежды бренда и, продефилировав в "свадебном" платье и с букетом в руках, вызвала восторг у публики.

Для нынешней съемки Лиза примерила нежные праздничные платья белого и голубого цветов, а ее брат показал себя юным джентльменом, надев классические костюмы синего и коричневого оттенков.

Лиза и Гарри Галкины

Лиза (крайняя слева) и Гарри (второй справа) Галкины

Valentin Yudashkin Kids — это возможность одевать родителей и детей total look, передавая традиции красоты и вкуса из поколения в поколение,

— рассказала креативный директор марки Галина Юдашкина.

В съемках лукбука также приняла участие пятилетняя дочь Александра Реввы Амели. Ее образ получился более сдержанным. Очевидно, что премьерная коллекция бренда не была ограничена одними лишь вечерними и торжественными нарядами. Повседневной стильной одежде, которая наверняка придется по душе маленьким модникам и понравится их родителям, дизайнер уделила не меньше внимания.

Амели Ревва