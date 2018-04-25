Ди Франческо: "Рома" сохраняет надежду на выход в финал Лиги чемпионов

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Футболисты "Ромы" сохраняют надежду на выход в финал Лиги чемпионов, несмотря на разгромное поражение от "Ливерпуля" в первом матче 1/2 финала в Англии, заявил главный тренер итальянского клуба Эусебио Ди Франческо.

"Ливерпуль" во вторник на своем поле разгромил "Рому" со счетом 5:2. Ответная игра пройдет в Риме 2 мая. На стадии четвертьфинала римляне выбили из розыгрыша испанскую "Барселону", уступив в гостях со счетом 1:4, но добившись домашней победы 3:0.

"Еще не все решено. Мы еще в игре. А если кто-то не верит в нас, то пусть просто останется дома на следующей неделе. Мы сохраняем надежду. Нам просто нужно поверить, что мы можем справиться с таким соперником. Ведь удалось это сделать с еще одной сильной командой – "Барселоной". Наши болельщики будут нам помогать", - сказал Ди Франческо, чьи слова приводятся на официальном сайте УЕФА.

"Нам нужно повысить качество игры в персональном плане. Когда играешь на таком уровне, надо иметь в виду свои сильные стороны, а этого не было в середине матча с "Ливерпулем". И я не ждал такого обилия голов в начале второго тайма. Когда так проигрывается центр поля, сложно влиять на исход всей встречи", - добавил специалист.

Лучшие фотографии игры