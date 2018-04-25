Дочь Виктории Бекхэм сравнивают с мамой из-за акцента: "Это новая Posh Spice!"

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер

Семья Бекхэмов всегда в центре внимания СМИ: то Виктория поразит модных критиков своим образом, то Дэвид на глазах у всех начнет флиртовать с Беллой Хадид, то Бруклин пустится во все тяжкие... Но едва ли не больше остальных публику интересует самая младшая в этой семье — шестилетняя Харпер, непосредственная и очаровательная, которую поклонники звезд просто обожают. Во что она одевается, что любит делать и что не любит, как ведет себя и так далее — фанатов интересует все. В этот раз обсуждают... голос и акцент девочки. Это стало возможным, так как Виктория засняла, как дочка читает, и выложила видеоролик в Instagram:

Привет! Мне шесть, скоро будет семь, я люблю читать и люблю свою семью — Круза, Ромео, Бруклина, мамочку и папочку,

— читает Харпер, сидя спиной к камере.

Харпер Бекхэм

Что она умеет писать и читать, фолловеры Бекхэм и так знали, но "живьем" девочку удается услышать не так часто, а потому британский акцент Харпер с мамиными, как посчитали многие, интонациями, стал для подписчиков открытием.

"У нас тут новая Posh Spice!", "Ей нужно озвучивать персонажей в мультиках!", "Какой милый голосок", "С таким голосом она должна выступать на сцене", "Как она отлично выговаривает все слова",

— подобных комментариев под видео сотни и сотни.

А еще интернет-пользователи обратили внимание, что Харпер наконец-то подстригли: волосы все равно ниже лопаток, но вот от секущихся кончиков, которые так волновали людей, не осталось и следа.