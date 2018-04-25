Дональд и Мелания Трамп устроили ужин в Белом доме в честь Эммануэля и Брижит Макрон

Брижит и Эммануэль Макрон, Дональд и Мелания Трамп

В начале недели с официальным визитом в США прибыл президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Брижит, и вот уже несколько дней мировая пресса следит за пребыванием европейского политика и его супруги в гостях у Дональда и Мелании Трамп. Минувшим вечером состоялся, пожалуй, самый яркий выход первых леди двух государств – на гала-ужине в Белом доме.

Американский президент и его супруга устроили традиционный ужин в честь гостей, пригласив их в свою официальную резиденцию. Хозяйка приема, 47-летняя Мелания Трамп, встречала их в серебристом мерцающем платье в пол, украшенном пайетками, и такого же оттенка туфлях на каблуке.

Дональд и Мелания Трамп

65-летняя Брижит Макрон отдала предпочтение теплым тонам в вечернем гардеробе: кремовому платью, расшитому золотистым декором, и туфлям оттенка того же благородного металла.

За время официального пребывания французской четы в США первые леди несколько раз появлялись вместе перед объективами фотокамер.

Брижит Макрон

Брижит и Эммануэль Макрон, Дональд и Мелания Трамп

Эммануэль Макрон, Дональд и Мелания Трамп