Донецк под огнём: мощный обстрел начался с утра

Сегодня с 6.20 начался мощный обстрел окраин Донецка и прилегающих к ним посёлков. Дончане, проживающие в окраинных районах, сообщают о необычно громком утре.

Так, слышны звуки артиллерийских и миномётных ударов в Киевском районе — Путиловка и Гладковка, а также на окраине Будённовского района (микрорайон Щетинина).

По неподтверждённой пока информации горячая точка сегодняшнего утра — Спартак и район Ясинватского блокпоста.

Кроме того, как стало известно, ночью под обстрелом находился жилмассив Трудовские в Петровском районе города и окраины Ясиноватой — с 2.00 до 2.40 противник активно применял тяжёлую артиллерию.

Сообщалось о бое на направлении аэропорта и Ясиноватского блокпоста.

В 2.20 под огонь украинских оккупантов попали Горловка и Зайцево, сообщалось о разрывах в районе шахты Гагарина. Горловчане в соцсетях писали, что «работает», похоже всё, кроме «Градов» и «Ураганов».

Напомним, вчера вечером оперативное командования ДНР выступило с экстренным заявлением о подготовке ВСУ к массированному артудару.

«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.