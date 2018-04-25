Друг Сороса призвал отправить российский золотой запас в США

Друг Сороса и научный руководитель «Высшей школы экономики» Евгений Ясин не только спутал российские деньги вложенные в гособлигации США, с золотым запасом России, но и потребовал оставить золото у американцев.

Во время дискуссии с лидером ЛДПР, один из самых уважаемых в среде либералов, друг Джорджа Сороса, бывший министр экономики при Ельцине, друг и соратник Кудрина и даже научный руководитель «Высшей школы экономики» Евгений Ясин внезапно «отправил» российский золотой запас в США, заявив, что там ему будет лучше.

«Во-первых, я хочу напомнить, что эти золотые запасы принадлежат не России, а её гражданам. Выгодно ли это россиянам, переводить запасы в страну? У меня такое впечатление, что нет, потому что у них нет уверенности в том, что государство будет содействовать их интересам», — заявил Ясин в эфире Национальной службы новостей.

Правда он не уточнил, кому конкретно из россиян выгодно держать золотой запас страны в США, зато добавил, что России не стоит идти по пути Турции. «Я не знаю, что заставляет Эрдогана выводить золотые резервы из США, но полагаю, что у него есть убеждение в том, что он заслужил право быть императором Османской империи или, по крайней мере, современной Турции. Я не считаю, что мы должны брать с него пример», — сообщил гуру российского либерализма. Кроме этого, по мнению Ясина, России не следует усугублять свои отношения с Западом, если она хочет улучшить своё экономическое положение.

На самом деле, то что один из руководителей национального исследовательского института «Высшая школа экономики», который пытается подмять под себя образование в стране и член совета фонда «Центр стратегических разработок» при Президенте России путает золотой запас России, который находится дома, в центральном хранилище Банка России, и вложенные в гособлигации США российские деньги, было бы смешно, если бы не так грустно. Человек, который «рулил» финансами страны и пытается влиять на своих старых друзей из правительства, не только не разбирается в том, чему учит своих студентов, но и доказывает необходимость срочно нагнуться и принять соответствующую позу.

Притом, вряд ли «уважаемый» господин не в курсе, что Россия как раз с Западом отношения и не усугубляла, а ровным счетом наоборот – именно Запад выдумал себе вмешательство в выборы, отравление Скрипалей и далее по списку. Но все равно прогибаться должна наша страна.

«Страшно подумать, что экономикой России управляли люди, не имеющие даже подозрения о реальном положении дел, - а надо отметить, что Ясин возвышается на голову над всем остальным либеральным кланом: остальные либералы еще на порядок менее грамотны, чем он. Уровень их компетентности, обнаженный Ясиным, вызывает ужас: эта безграмотность, на мой взгляд, опасней любых санкций, любых террористов. Конечно, можно обсуждать судьбу золота, в соответствии с рядом разнообразных легенд, разными способами украденного американцами и их союзниками у нашей страны, однако оно не учитывается в официальных резервах и явно не имелось в виду.

Не менее интересно заявление Ясина о том, что российское золото принадлежит "не России, а ее гражданам". Именно либералы, к которым принадлежит и Ясин, обеспечили превращение советской "общенародной собственности", которая равно принадлежит всем гражданам, в российскую "государственную собственность", принадлежащую государству, которое гражданам объективно противостоит. Так что здесь Ясин не просто открыто лжет в пропагандистских целях (как и положено правоверному либералу), но и пытается скрыть результаты деятельности собственного либерального клана…

Высказывание Ясина еще раз показывает, что содержательный диалог с либералами невозможен, как невозможен он со злонамеренными лжецами, служащими объективным врагам России и потому стремящимися к ее уничтожению и давно утратившими всякие представления о стыде и совести», - прокомментировал слова руководителя ВШЭ экономист Михаил Делягин.

И с Михаилом сложно не согласиться, для Ясина и ему подобным единственная Россия – это Россия его 90-х, а лучше современная Украина, где все давно принадлежит гражданам, правда американским. Остается только понять, до каких пор они будут пытаться указывать как жить россиянам.

http://katyusha.org/view?id=9786