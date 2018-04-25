Экс-игрок «Шахтера» рассказал о последней тренировке в Донецке

Бывший полузащитник «Шахтера» Давид Таргамадзе рассказал, каким он запомнил начало войны в Донбассе.

Так, футболист отметил: «Я видел все это своими глазами и знаю о войне не понаслышке. Помню, как сидел дома и готовился к тренировке, которую назначили на 11:00. Мне позвонил один из помощников Павлова и сказал: „Давид, сиди дома, никуда не выходи, пожалуйста. Сегодня все отменяется“. Я мгновенно включил телевизор и стал следить. Мне было очень трудно, я был один. Начал сильно переживать».

При этом он рассказал, что постарался побыстрее улететь домой: «Последний матч мы проводили на выезде с „Севастополем“. С командой я не поехал, ведь имел грузинский паспорт и в клубе все понимали, что меня просто не пропустят в Крым. Команда ушла в отпуск, я попрощался со всеми и попросил разрешения поехать в Грузию. Взял билеты и поехал домой».