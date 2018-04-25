Экстренное заявление командования ДНР о подготовке ВСУ к массированному удару

ВСУ разворачивают артиллерию для нанесения удара по мирным кварталам.

Об этом сообщил официальный представитель командования Вооруженных сил Республики Эдуард Басурин.

«Как мы предупреждали ранее, сейчас в районе н.п. Верхнеторецкое враг начал вести провокационные обстрелы из гранатометов, под прикрытием которых осуществляется развертывание артиллерийских систем для нанесения массированного удара по мирным кварталам.

Мы не исключаем таких же провокационных обстрелов на всей линии соприкосновения.

Оккупанты, наплевав на все договоренности о прекращении огня, а также жизни и здоровье мирных граждан, планируют бить прицельно по кварталам, в которых еще остались проживать не участвующие в вооруженном конфликте мирные жители.

Также нами фиксируются пролеты беспилотных летательных аппаратов противника, с помощью которых ведется аэроразведка для дальнейшего нанесения огня», — отметил он.

Также, по словам Басурина, в районах Доломитного и Горловки противник применяет 120-мм минометы, станковые противотанковые гранатомёты, вооружение БМП и стрелковое оружие.