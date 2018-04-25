Это Украина: На Волыни городские бордюры сделали из еврейских надгробий (ФОТО)

В городе Горохов Волынской области обнаружили бордюры, выложенные из еврейских надгробий.

«Вчера, 23.04.2018 года, к нам обратились жители города Горохов, который находится в 50 км от Луцка. Они сообщили, что одна из улиц города вымощена еврейскими надгробиями и прислали фото. Сегодня представители нашей общины совместно с „Volunteer Community” выехали на место, чтобы убедиться в данном факте», — сообщает община «Хесед» на своей странице в фейсбуке.

На одной из улиц Горохова на месте бордюр действительно оказались «мацевы (надгробки) с еврейского кладбища».