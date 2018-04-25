ФАС обязала Tele2 отменить национальный роуминг до 31 мая

Об этом сообщается в материалах на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В августе 2017 года ФАС завела дела против операторов «большой четверки» из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге.

Изначально ведомство предписывало операторам устранить нарушения до конца 2017 года. Однако в декабре ФАС установила, что у Tele2 больше процент абонентов путешествуют в условиях домашних тарифов, поэтому компании продлили срок исполнения предупреждения до мая.

В феврале стало известно, что МТС и «Вымпелком» добровольно устранили нарушения, в марте за ними последовал и «Мегафон». ФАС не стала выдавать компаниям предписание. Tele2 не выполнил предписанные условия, поэтому ФАС 10 апреля признала оператора нарушившим российское антимонопольное законодательство.