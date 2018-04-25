Финляндия закроет программу безусловного дохода

Власти Финляндии приняли решение свернуть программу выплаты безусловного дохода гражданам государства, сообщил BBC профессор государственного агентства Kela по вопросам социального страхования Олли Кангас.

В рамках эксперимента, стартовавшего в Финляндии в 2017 году, власти ежемесячно выплачивали по 560 евро двум тысячам безработных финнов, выбранных случайным образом, причем участники эксперимента не лишались гарантированного базового дохода даже в том случае, если находили работу с постоянным заработком. Авторов программы интересовало, как повлияет на поведение человека осознание того факта, что у него будут деньги независимо от ситуации на рынке труда и наличия работы.

Однако по итогам 2018 года программа будет свернута, рассказал Кангас: «Энтузиазм правительства куда-то испарился». Правительство Финляндии отказалось выделить от 40 до 70 миллионов евро в качестве экспериментальной прибавки к зарплате для группы работающих финнов и решило изучить другие схемы реформирования системы социального обеспечения граждан.

Напомним, летом 2016 года референдум по введению гарантированного дохода прошел в Швейцарии. В случае принятия соответствующего закона каждый взрослый швейцарец ежемесячно получал бы 2,5 тысяч швейцарских франков (примерно 2260 евро), каждый ребенок – 625 швейцарских франков (около 565 евро). Однако швейцарцы проголосовали против введения в стране системы безусловного основного дохода.

За введение гарантированного базового дохода в России выступил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Он считает, что такой механизм может «создать барьеры против рыночного эгоизма и растущей нищеты».