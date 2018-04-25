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Финляндия закроет программу безусловного дохода


Добавлено: 25 апр 2018 в 02:12, Категория: Новости на сегодня
Финляндия закроет программу безусловного дохода

Власти Финляндии приняли решение свернуть программу выплаты безусловного дохода гражданам государства, сообщил BBC профессор государственного агентства Kela по вопросам социального страхования Олли Кангас.

В рамках эксперимента, стартовавшего в Финляндии в 2017 году, власти ежемесячно выплачивали по 560 евро двум тысячам безработных финнов, выбранных случайным образом, причем участники эксперимента не лишались гарантированного базового дохода даже в том случае, если находили работу с постоянным заработком. Авторов программы интересовало, как повлияет на поведение человека осознание того факта, что у него будут деньги независимо от ситуации на рынке труда и наличия работы.

Однако по итогам 2018 года программа будет свернута, рассказал Кангас: «Энтузиазм правительства куда-то испарился». Правительство Финляндии отказалось выделить от 40 до 70 миллионов евро в качестве экспериментальной прибавки к зарплате для группы работающих финнов и решило изучить другие схемы реформирования системы социального обеспечения граждан.

Напомним, летом 2016 года референдум по введению гарантированного дохода прошел в Швейцарии. В случае принятия соответствующего закона каждый взрослый швейцарец ежемесячно получал бы 2,5 тысяч швейцарских франков (примерно 2260 евро), каждый ребенок – 625 швейцарских франков (около 565 евро). Однако швейцарцы проголосовали против введения в стране системы безусловного основного дохода.

За введение гарантированного базового дохода в России выступил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Он считает, что такой механизм может «создать барьеры против рыночного эгоизма и растущей нищеты».


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Добавлено: 25 апр 2018 в 02:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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