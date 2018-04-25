ГИБДД может получить право контролировать техосмотр автобусов

Сотрудникам ГИБДД могут вернуть право контролировать проведение техосмотра автобусов, сказал руководитель Главного управления Михаил Черников, передаёт РИА «Новости».

По его словам, к настоящему времени завершена подготовка соответствующих законопроектов.

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«Подготовлен очень серьёзный (законодательный. — Прим. ред.) пакет по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов технического контроля тем, кто выдаёт сегодня соответствующие лицензии на проведение технического осмотра», — отметил Черников в разговоре с журналистами.

По его словам, специалисты МВД также инициировали предложение вернуть под контроль на базе оборудования оператора техконтроля проведение осмотра автобусов.

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