Глава армянского минспорта оставил пост ради протестов

Министр спорта и молодежи Армении Грачья Ростомян, занимавший эту должность в статусе исполняющего обязанности, объявил об уходе с поста из-за «осознания насущности момента и ответственности каждого гражданина страны перед армянской государственностью», передает РБК.

Ростомян сразу же заявил, что собирается присоединиться к участникам акций протеста, организованных оппозицией, и добиваться назначения «премьера от народа», сообщает информагентство Panorama.

По его данным, покинуть пост и присоединиться к протестующим Ростомяна призвал руководитель выдвинувшей его партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

«Своих коллег по Республиканской партии Армении (РПА) и АРФ [Армянской революционной федерации] «Дашнакцутюн» призываю без раздумий присоединиться к народу и подчиниться его требованиям», — обратился министр к политикам. По его словам, сейчас «нет ничего важнее, нежели поиск мирного выхода из ситуации для страны», и этот выход – «на площади рядом с народом».