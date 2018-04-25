Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

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МАДРИД, 25 апреля, Newstes. Председатель правительства Мадрида Кристина Сифуэнтес подала в отставку на фоне медиа-скандала.



Средства массовой информации опубликовали видео, где запечатлена попытка Сифуэнтес украсть из супермаркета два тюбика крема общей стоимостью сорок евро.



На видео видно, как охранник магазина провожает женщину в отдельную комнату и забирает товар из ее сумки. Потом прибывают полицейские, получившие от руководства указание отпустить подозреваемую.



Как заявил председатель правительства Испании Мариано Рахой, Сифуэнтес сделала то, что и должна была.





