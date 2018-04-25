ГПСУ: Россия испытывает на украинских бойцах лазерное оружие

Россияне на оккупированной части Донбасса испытывают на бойцах ВСУ лазерное оружие.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян отметил: «В направлении Марьинки, наш военнослужащий, смотрел в монокуляр, получил повреждения глаза в результате непонятной вспышки. Опять же характер повреждения один в один соответствует повреждениям военных в 2016-м.

Мы поделились своей информацией с Вооруженными силами Украины. Оказалось, что в ВСУ также есть военнослужащие, которые получили аналогичные поражения при непонятных обстоятельствах. Поэтому основания для обвинения России в использовании лазерного оружия есть, они обоснованы.

Первые три — это июль 2016 года. Тогда мы еще даже не подозревали, что речь может идти именно о лазерном оружии. Трое наших военнослужащих при наблюдении через оптические приборы за временно оккупированной территории получили повреждения органов зрения. Причем, те, кто смотрел в монокуляр соответственно получил поражение одного глаза, а те, кто смотрел в бинокль получил поражение двух глаз».