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» » Ходаковский обиделся на дончан за нежелание рыть окопы

Ходаковский обиделся на дончан за нежелание рыть окопы


Добавлено: 25 апр 2018 в 00:07, Категория: Украина

Жители ОРДО не хотят выходить на рытье окопов, для «укрепления обороноспособности республики».

Экс- командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, выступивший инициатором данной «акции» на своей странице в соцсети отметил: «В субботу на рытье окопов желающих не набралось даже полного автобуса. Мы специально не стали делать из этого акцию — просто пригласили, просто отвезли, просто дали инструмент и просто покормили обычным солдатским питанием, которое я и сам регулярно ем, и жив-здоров, как видите. Вот оно — наше состояние».


Фото:
Ходаковский обиделся на дончан за нежелание рыть окопы

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Добавлено: 25 апр 2018 в 00:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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