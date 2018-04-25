Ходаковский обиделся на дончан за нежелание рыть окопы

Жители ОРДО не хотят выходить на рытье окопов, для «укрепления обороноспособности республики».

Экс- командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, выступивший инициатором данной «акции» на своей странице в соцсети отметил: «В субботу на рытье окопов желающих не набралось даже полного автобуса. Мы специально не стали делать из этого акцию — просто пригласили, просто отвезли, просто дали инструмент и просто покормили обычным солдатским питанием, которое я и сам регулярно ем, и жив-здоров, как видите. Вот оно — наше состояние».

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