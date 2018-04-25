Я Гобозову не раз говорил, что ему всё-таки нужно было быть с Иваной. Но раз он как мужик принял решение быть с Жариковой, я в последнее время к нему не лез, не подсказывал и не комментировал их пару. Это его право выбора: с кем идти дальше по жизни. В последней ситуации Жарикова абсолютно не права. Сейчас объясню! Гобозов возложил полную ответственность за отношения на свои плечи, потому что он спонсировал её, отстоял репутацию Оли в коллективе и т. д. Но! Почему-то Жарикова слишком в себя поверила и расслабилась, думая, что так теперь будет всегда. В итоге ребята поскандалили и расстались на очень неприятной ноте. Здесь покажет время, мы можем только наблюдать, куда заведут эти отношения. Мне кажется, их история подошла к концу, потому что очень много было сказано слов и оскорблений в адрес друг друга. Думаю, что отношения обречены...
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Новости » Шоу-бизнес » Илья Яббаров высказался об отношениях Саши Гобозова и Оли Жариковой
Илья Яббаров высказался об отношениях Саши Гобозова и Оли Жариковой
Добавлено: 25 апр 2018 в 14:42, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 25 апр 2018 в 14:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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