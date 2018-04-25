Инвесторы UC Rusal попросили США дать им избавиться от облигаций

Владельцы долларовых облигаций попавшей под санкции российской алюминиевой компании UC Rusal встречались с сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при американском министерстве финансов для обсуждения возможных уступок, которые позволили бы им избавиться от евробондов общей стоимостью 1,6 млрд долларов, передает Bloomberg.

Источники агентства сообщают, что вышедшие на переговоры с Минфином США держатели облигаций UC Rusal попросили включить его ирландскую «дочку» – выступающий эмитентом евробондов глиноземный завод Rusal Aughinish — в список компаний, чьи ценные бумаги могут торговаться до 7 мая (с последующим продлением этого срока).

Ранее Минфин США уже заявлял, что UC Rusal может гасить долларами долг, возникший из-за сворачивания операций. Но инвесторы не могут продать ее бонды из-за отсутствия четкой формулировки статуса эмитента в документе о расширении антироссийских санкций Вашингтона.