Изборский клуб: Требуем незамедлительного освобождения Гапоненко!

Открытое обращение руководства Изборского клуба в поддержку Председателя Прибалтийского отделения Изборского клуба.

21 апреля 2018 года в Латвии арестован Александр Гапоненко, доктор экономических наук, профессор, директор рижского Института европейских исследований, лидер Штаба защиты русских школ, председатель Прибалтийского отделения Изборского клуба. Гапоненко инкриминируется ч. 1 ст. 80 Уголовного закона Латвии — «деятельность, направленная против государственной независимости Латвийской Республики, её суверенитета, территориального единства, государственной власти или государственного строя». Ему грозит 8 лет лишения свободы. В ответ он объявил бессрочную голодовку.

Причиной обвинений названа запись в Facebook «В мае американцы проведут в Риге показательные учения по организации этнических чисток?» (16.04.2018), в которой изложен сценарий провокации против русского движения в Латвии в мае этого года. Данный текст получил большой резонанс. Он является аналитическим сценарием, предупреждением и попыткой упредить жестокую и кровавую провокацию. Кроме того, в этом тексте есть явные черты сатирического памфлета, высмеивающего русофобов в США и в Прибалтике.

Лишать свободы за аналитический прогнозный сценарий и за сатиру — это, мягко говоря, попахивает абсурдом. Однако, абсурдизмом в антироссийских кампаниях Запада и его сателлитов сегодня никого не удивишь. Руководители латвийских спецслужб обвиняют Гапоненко в том, что он «агент влияния» России. Это действительно так. Но Гапоненко — и как ученый, и как гражданин — действует с открытым забралом, он уже много лет не скрывает того, что отстаивает интересы Русского мира и русских людей, которых в Латвии, по самым скромным оценкам, не менее четверти населения, а в действительности гораздо больше.

Александр Гапоненко — это борец за права дискриминируемых «неграждан», организатор Бессмертного полка, собравшего по меркам Риги огромное число людей. Он также борец с латвийским неонацизмом, факельными шествиями, парадами СС и прочими «прелестями» новой прибалтийской реальности.

Русские люди, граждане России, патриотическая общественность и государственные органы должны объединиться и всеми мерами — морально, политически и информационно — поддержать Александра Гапоненко. Это наш национальный герой, который сегодня страдает за Русский мир и за всех нас. Не проявляйте равнодушия!

Обращения с подробной информацией о репрессиях против председателя Прибалтийского отделения Изборского клуба будут также направлены в МИД РФ, профильные правозащитные организации России и Евросоюза для начала разбирательств по факту неправовых и издевательских действий властей Латвийской Республики.

Считаем русофобский выпад Риги сознательной провокацией, направленной против русскоязычного населения страны, Российской Федерации и всего Русского мира. Требуем немедленного освобождения русского правозащитника, писателя и общественного деятеля Александра Гапоненко!

От имени Изборского клуба:

Председатель — Александр Проханов

Первый заместитель председателя — Олег Розанов

Заместитель председателя — Виталий Аверьянов

Заместитель председателя — Александр Нагорный