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Как Мелания Трамп справилась с организацией первого государственного ужина в честь Эммануэля и Бриджит Макрон?


Добавлено: 25 апр 2018 в 23:00, Категория: Шоу-бизнес
Как Мелания Трамп справилась с организацией первого государственного ужина в честь Эммануэля и Бриджит Макрон?

С визитом прибыли в США президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит. В честь их прибытия в Белом доме был организован первый официальный государственный гала-ужин. Мероприятие было очень важно для первой леди, ведь именно на ее плечах была подготовка мероприятия. Справилась с задачей Мелания как можно лучше.

«Миссис Трамп лично выбирала каждую деталь ужина — от закусок до диванных подушек», — не могла не отметить пресс-секретарь Мелании Стефани Гришэм.

Мелания лично поприветствовала на ужине президента Франции. Для мероприятия первая леди выбрала серебристое яркое платье от Chanel из весенне-летней коллекции марки. Наряд оказался не простым, ведь еще на Неделе моды являлся комбинезоном. Специально для Мелании его переделали в платье, и не прогадали. Бриджит Макрон была также прелестна. Она выбрала французский бренд как и Мелания, отдав предпочтение белому платью от Louis Vuitton в греческом стиле с золотой отделкой. Президенты двух стран были в смокингах.

ABC News поинтересовалось блюдами, которые входили в меню. Там были представлены «лучшие блюда американской кухни с французскими нюансами». О своих гостях Дональд и Мелания позаботились, подав на стол салаты, приготовленные из ингредиентов, выращенных на огороде Белого дома. Его, как известно, разбила еще предшественница Мелании, Мишель Обама. На закуски подали пирог из козьего сыра, томатный джем и печенье. В качестве основного блюда было представлено каре ягненка, а на десерт — мороженое и тарт из нектаринов.


Первые леди США всегда берут на себя организацию государственных ужинов, планируя все детали мероприятия. Так, по воспоминаниям супруги Джорджа Буша Лоры Буш, она меньше нервничала перед собственной свадьбой, чем перед первым официальным ужином в честь президента Мексики.

В программу трехдневного визита четы Макрон также входила церемония посадки дерева у Белого дома, прогулка на вертолете с Дональдом и Меланией Трамп и ужин в штате Вирджиния, в доме первого президента США Джорджа Вашингтона.

А супруги продолжают показывать свои прекрасные отношения, а ведь совсем недавно интернет был наполнен новостями и проблемах в браке Мелании и Дональда. Покопавшись в биографии Трампа, журналисты как-то обнаружили измену президента. Однажды Мелания приехала в Trump Tower ко своему возлюбленному и повстречалась с его бывшей девушкой — моделью Карой Янг. «Он встречался с Карой почти два года. И что сделала Мелания? Она бросила его! Она сказала: «Мне плевать на его миллиарды долларов. Я ухожу». Затем позвонила в Мар-а-Лаго и попросила персонал прислать ее одежду. Реакция Мелании произвела на Дональда впечатление, и он постарался вернуть ревнивую девушку,» — пишет Кесслер в книге.

По сообщениям журналистов, романов у Трампа было много, правда сейчас Мелания старается не реагировать на их огласку в прессе.


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Добавлено: 25 апр 2018 в 23:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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