Как выбрать мясо для шашлыка – вкусные советы от Роспотребнадзора

Грядут майские праздники, которые редко обходятся без посиделок на природе с вкусным шашлыком. Российское ведомство по контролю качества продукции в связи с этим составило свой список рекомендаций.

Мясо нужно покупать только в проверенных местах, предупреждают специалисты.

При выборе готового замаринованного шашлыка, потребителям рекомендуют проверять маркировку.

Еще одной особенностью готового замаринованного шашлыка, это количество маринада. Если мариновали свежее мясо, то оно будет впитывать жидкость, если же уксус добавили к замороженному мясу, то оно, наоборот, станет выделять сок.