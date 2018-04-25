Как западные НКО крутят политикой нашего союзника по ОДКБ

Политический кризис в Армении, приведший к отставке правительства, в очередной раз поднял проблематику "цветных революций" и "мягкой силы". Очевидно, что в последние десятилетия эти технологии стали одним из ключевых инструментов большой политической игры. Обе стороны противостояния в один голос заявляют, что нынешние события — сугубо внутреннее дело Армении, и вовлечённости Запада и в первую очередь США в этих процессах нет.

Однако если пристальнее посмотреть на современное армянское общество, становится очевидно, что любой общественно-политический процесс так или иначе подвергается влиянию транснациональных сил, располагающих широким спектром неправительственных организаций.

Страшные цифры

Население Армении составляет порядка трёх миллионов человек. По информации министерства юстиции, на данный момент в стране зарегистрировано несколько тысяч НКО, большинство из которых активно работают. Уже в 2009 году их число превысило отметку в 3000 — такие данные приводят тематические ресурсы с отсылкой на Статистический комитет Республики Армения. Это означает, что в Армении работает одна НКО на каждую тысячу человек. Помимо этого, важно помнить, что только по официальным сведениям в Армении находится 2500 американских дипломатов — по одному на каждые 1200 граждан страны. Для сравнения: в России число американских дипломатов колеблется в районе 400 человек.

По мнению профессора факультета глобальных процессов МГУ Александра Согомоняна, такое внимание со стороны Вашингтона и глобальных элит вполне объяснимо: американское посольство в Армении — второе по масштабу в мире. Там работает более двух тысяч человек. Например, российское посольство — это где-то человек 60, не больше. Это о многом говорит. Армения остаётся последней бывшей закавказской республикой, где находится российская военная база, это союзник России. И, конечно, на Западе, в США эта ситуация мало кого устраивает.

С чего всё начиналось

Распад СССР и Восточного блока ознаменовал собой начало стремительной экспансии западных, и в первую очередь американских сетей влияния в Восточной Европе и на территории бывшего Советского Союза. Учитывая присутствие значительной армянской диаспоры в Соединённых Штатах, проникновение в Армению оказалось лёгкой задачей. По мнению Александра Согомоняна, началось всё с элит:

«Этот процесс начался с распада Советского Союза. Первый президент, Тер-Петросян, был проамериканским. Он допустил очень много ошибок. Тогда была проведена реформа в Армении, она стала парламентской республикой. По большому счёту, всё, что тогда происходило, было частью глобального плана США по отсечению бывших республик Советского Союза от России».

В авангарде западных сетей тогда оказалась Армянская Ассамблея Америки — неправительственная организация, тесно связанная с Государственным департаментом США и армянским лобби в Конгрессе. На официальном сайте этой мощной лоббистской группы заявлена одна из главных её задач:

«Поддерживать и углублять отношения США с Арменией и Карабахом на основе общего видения демократии, верховенства закона, открытых рынков, региональной безопасности и свободной торговли».

Любопытно, что долгое время Ассамблею возглавлял Раффи Ованнисян. В середине 1980-х годов он работал в ряде американских вузов, далее переключился на адвокатскую деятельность в Лос-Анджелесе, где традиционно проживает большое количество представителей армянской диаспоры. В 1989 году Ованнисян основал Союз армянских адвокатов и стал главой офиса Армянской Ассамблеи Америки по восстановлению зоны, пострадавшей от землетрясения в Спитаке. А сразу после развала СССР в 1991 году он внезапно стал первым министром иностранных дел независимой Армении и сразу же взял курс на усиленную вестернизацию страны и привлечение американских и европейских НКО. "Армянский Козырев" Ованнисян — лишь один из немногих проводников прозападной повестки в стране.

В начале 1990-х в Армении высадился целый десант из советников и консультантов всех мастей. Среди них — профессор калифорнийского университета Жирайр Липаритян, который числился в должности советника президента страны по вопросам политического анализа, а после 1994 года занял должность секретаря Совета безопасности. Главой энергетического ведомства стал другой выходец из солнечной Калифорнии — Сепух Ташчян, — и это лишь некоторые из тех, кто способствовал установлению режима максимального благоприятствования для западных НКО и сетей влияния.

Главные действующие лица

Если говорить о механизмах воздействия западной мягкой силы на общественно-политические процессы в Армении, то можно выделить несколько уровней проникновения:

Посольства и консульства западных стран во главе с США осуществляют финансирование проектов по "защите прав человека", развитию "независимых" СМИ, проведению массовых мероприятий, а также учебному и профессиональному обмену. Целью этих программ является идеологическое проникновение в структуру армянского общества.

Следующий уровень — это крупные международные НКО, зачастую работающие в тесной связке с дипломатическими ведомствами. В первую очередь это такие гиганты, как USAID и NED, чья деятельность была признана нежелательной на территории России.

Так, NED специализируется на поддержке "правозащитников" и является по сути оператором по распределению грантов на поддержку таких организаций, как Хельсинкский комитет Армении, Кавказский центр миротворческих инициатив, Комитет в защиту свободы и др. Зачастую "правозащитная деятельность" является прикрытием для работы агентуры западных спецслужб.

Наконец, существуют небольшие проекты, работающие по конкретным направлениям. Например, защита окружающей среды, защита прав мигрантов. Часто такими "целевыми" программами занимаются крупные фонды, в том числе "Открытое общество" Джорджа Сороса. Эта НКО среди прочего занимается разрушением традиционных семейных ценностей, насаждает сексуальное воспитание в школах, лоббирует законы, направленные на моральное разложение общества.

Важно понимать, что вне зависимости от изначальных задач участников технологии, разработанные в западных мозговых центрах, активно применялись в ходе последних событий в Армении. Так, координатор инициативы "за восстановление суверенитета", полковник запаса ВС Армении Гайк Нагапетян насчитал более 70 приёмов, описанных в работах знаменитого американского политолога Джина Шарпа, которого называют "отцом цветных революций": "По моим оценкам, у нас было реализовано более семидесяти шагов по технологиям и методу Джина Шарпа «От диктатуры к демократии». У тех, кто это делал, есть чёткие, конкретные цели. Мы видели, что было в Югославии, Египте, Сирии и т. д. Смысл всех этих переворотов по всему периметру России — это удар по Москве. С Запада, а конкретно — со стороны США. Нужно понимать, что сейчас идёт необъявленная война, и естественно, что Армения как союзник России стала одной из целей удара Запада".

К ним относятся своеобразное освещение мероприятий в связанных с западными сетями СМИ, конкретные приёмы по подаче информации, технологии управления толпой и т. д.

Безусловно, пока рано говорить о том, что в Армении произошла именно "цветная революция" по западным лекалам и с неминуемым результатом в виде развала государства и погружения его в хаос. Однако политический иммунитет страны ослаб, а значит, сейчас активизируют работу силы, направленные на дестабилизацию. Чем быстрее нынешние политические элиты достигнут консенсуса и сформируют новое правительство, тем лучше для Армении, а значит, и всего региона в целом.

https://tsargrad.tv/articles/strashnye-cifry-rossija-sdala-armeniju-sorosu_127792