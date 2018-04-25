Калашников призвал адекватно ответить США на захват генконсульства в Сиэтле

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил о необходимости адекватно ответить на действия США в Сиэтле, которые нарушают дипломатическую неприкосновенность.

Ранее в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что американские власти приступили к захвату комплекса зданий генконсульства России в Сиэтле.

25 апреля также стало известно, что представители США взломали замок и проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле.

«В данной ситуации только адекватный ответ может быть и все. Значит не понимают они по-человечески, ну значит надо точно такие же предпринимать меры по отношению либо к Спасо-Хаус, либо к одному из консульств. Раз они не считают его подпадающим под конвенцию дипломатической неприкосновенности, значит и нам не надо соблюдать эти международные правила», — цитирует РИА «Новости» слова депутата.

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