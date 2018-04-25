Благодарна судьбе за все плохое и хорошее в моей жизни. Как минимум, это хороший жизненный опыт и начало чего-то нового и не менее прекрасного. Как жаль, что к этому я пришла совсем недавно, потому что вспоминаю некоторый моменты из своей жизни, и становится себя жалко. Как я убивалась, когда рассталась со своим первым парнем, как я страдала 4 года, а это расставание послужило шагом к тому, чтобы я уехала из маленького города учиться в Ростов. Не будь этой ситуации, у меня бы не было того, что есть сейчас. Дальше ссора с подругой, истерика по этому поводу, плюс ещё один разрыв отношений, и я просто психанула и решила уехать из города. Не будь этой ситуации, у меня бы не было того, что есть сейчас... А чтобы я имела? Примерно понимаю. И спасибо жизни за эти ужасные моменты, которые послужили толчком для чего-то нового. Цените все, что вам преподносит судьба.
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Новости » Шоу-бизнес » Катя Гужвинская убедилась, что все что ни делается, все к лучшему
Катя Гужвинская убедилась, что все что ни делается, все к лучшему
Добавлено: 25 апр 2018 в 12:39, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 25 апр 2018 в 12:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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