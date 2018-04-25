Клопп: у Окслейда-Чемберлена, вероятно, очень тяжелая травма

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен получил, вероятно, очень тяжелую травму в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с итальянской "Ромой", заявил главный тренер английского футбольного клуба Юрген Клопп.

Игрок получил повреждение в первом тайме встречи, прошедшей во вторник в Ливерпуле, когда совершал подкат против защитника "Ромы" Александара Коларова. Окслейд-Чемберлен не смог продолжить матч, он был унесен на носилках сразу в подтрибунное помещение.

"У Окслейда-Чемберлена, вероятно, очень тяжелая травма. Это плохие новости для нас. Состав не может быть увеличен в данный момент, поэтому нам необходимо быть изобретательнее в следующих нескольких матчах", - сказал Клопп, чьи слова приводит Football Italia.

В текущем сезоне 24-летний Окслейд-Чемберлен провел в составе "Ливерпуля" 46 игр и забил 5 мячей. Он также является игроком сборной Англии, которая отобралась на чемпионат мира-2018 в России. Травма ставит под вопрос участие полузащитника в турнире.