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Компания Land Rover готовит конкурента внедорожнику от Mercedes-Benz (ФОТО)


Добавлено: 25 апр 2018 в 05:14, Категория: Технологии
Компания Land Rover готовит конкурента внедорожнику от Mercedes-Benz (ФОТО)
В 2018 году бренду Land Rover исполнилось 70 лет. Судя по всему, именно в этом году нас ждет премьера нового поколения Land Rover Defender - юбилей отличный повод. Но, как и в любой другой новинке, не все сразу. Ходят устойчивые слухи о том, что к 2020 году компания планирует выпустить пикап Defender, который будет конкурировать с Mercedes-Benz X-Class.

Ну, или вроде как конкурировать. Между ними будет большая разница, поскольку, как сообщается, пикап Defender будет предлагаться только с двумя дверями, в то время как пикап от Mercedes доступен исключительно в четырехдверной компоновке. Источники, близкие к Land Rover сообщают, что пикап будет базироваться на удлиненной платформе Defender и будет иметь примерно такую же грузоподъемность, что и X-Class. Причина, по которой он будет доступен только в двухдверной версии, судя по всему, кроется в том, что легче модифицировать платформу для размещения такого варианта, чем полноценного четырехдверного пикапа.

Если уж конкурировать с X-Class, то по полной. Пикап Defender планируется предлагать в нескольких комплектациях - от базовой без излишеств до эксклюзивной. Интересно, что ходят слухи о том, что производство будут размещать в зависимости от цены. Более навороченные комплектации будут собирать на заводе JLR в Словакии, тогда как более спартанские версии могут разместить на производственных линиях в Мексике.





Обычный Defender, как ожидается, будет и в гибридом, и в полностью электрическом исполнении, а вот пикап получит только бензиновый 2,0-литровый двигатель. Штука в том, что пикапы часто популярны в развивающихся странах, где электрификация является проблемой, поэтому смысла делать его полностью электрическим компания не видит.
Между тем, новое поколение Defender планируется представить в ближайшие месяцы, по заявлению Land Rover, будет отличаться по дизайну и по конструкции. Директор студии дизайна Land Rover, Ричард Вулли, сказал около месяца назад, что новый внедорожник имеет все необходимое, чтобы поспорить Mercedes-Benz G-Class с точки зрения дизайна.

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Добавлено: 25 апр 2018 в 05:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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