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Конгресс запретил США помогать «асадовской» Сирии


Добавлено: 25 апр 2018 в 10:00, Категория: Новости на сегодня
Конгресс запретил США помогать «асадовской» Сирии

Нижняя палата американского конгресса проголосовала за законопроект, запрещающий США оказывать какое бы то ни было содействие в восстановлении сирийских территорий, подконтрольных властям этой страны.

«Политика Соединенных Штатов будет такова, что помощь Соединенных Штатов, предоставленная для скорого восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии будет использоваться в демократической Сирии или в районах Сирии, неподконтрольных властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил», — цитирует РИАНовости текст законопроекта.

Возможность оказания помощи Сирии со стороны США при этом сохраняется – но только после того, как глава государства Дональд Трамп обоснует ее необходимость перед профильными комитетами конгресса и представит им доказательства того, что сирийские власти «прекратили атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру», «предпринимают проверяемые шаги по освобождению всех политических заключенных», «находятся в процессе организации свободных и честных выборов», а также «остановили разработку и размещение баллистических и крылатых ракет».

В свою очередь, МИД Саудовской Аравии призвал Катар «заплатить за присутствие американских войск в Сирии» – направить туда своих военных «до того, как американский президент откажется от американской защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории».

Глава саудовского внешнеполитического ведомства Адиль аль-Джубейр подчеркнул, что если Соединенные Штаты прекратят обеспечивать безопасность Катара, менее чем через неделю в этой стране произойдет государственный переворот.

Аль-Джубейр имел в виду просьбу администрации президента США Дональда Трампа, которая призвала своих союзников на Ближнем Востоке направить войска в Сирию на замену американским военным.


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Добавлено: 25 апр 2018 в 10:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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