Коротышкин: борьба на ЧР в брассе и на дистанциях на спине порадовала

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр в плавании Евгений Коротышкин заявил РИА Новости, что его порадовал уровень конкуренции на чемпионате России на дистанциях брассом и в плавании на спине.

Чемпионат России в Москве является квалификационным для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Глазго в августе. На национальном отборе сразу четыре российских брассиста на дистанции 200 метров попали в топ-11 мирового рейтинга, который сейчас возглавляет действующий чемпион мира Антон Чупков.

"Борьба в брассе и на спине очень порадовала. Брассисты по два-три-четыре спортсмена бились за победу и показывали очень хорошее время", - сказал Коротышкин РИА Новости.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Чепик в последний день соревнований заявил, что допустившие фальстарты на своих дистанциях на чемпионате России Егор Куимов и Розалия Насретдинова рекомендованы для включения в состав команды на чемпионат Европы.

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"Я, конечно, приверженец того, чтобы спортсмен доказал, что он лучший, без вторых и третьих шансов. Правила соревнований допускают, что в предварительных могут плыть четыре человека от страны, а так как Роза у нас одна из лучших в свои видах, то должна ехать и помогать команде", - добавил Коротышкин.

"Дельфин" и Колесников

Также Коротышкин прокомментировал рекомендацию по включению в состав команды Куимова, который в 2017 году побил его рекорд России на дистанции 100 метров баттерфляем.

"Я не из тех людей, которые следят за тем, лишь бы не был побит их рекорд. Вид спорта должен развиваться, рекорды должны биться, а следующее поколение должно быть лучше, чем их предшественники. Сегодня я первый раз видел, как плавает Егор Куимов. Парень действительно сильный, очень талантливый, при том что физические данные не слишком выдающиеся. Но также увидел и по технике то, за счет чего он тормозит. Долго плавал баттерфляем и точно могу сказать, что не так, даже не заглядывая под воду", - подчеркнул он.

Коротышкин возглавляет Федерацию плавания города Москвы, за которую выступает рекордсмен мира на короткой воде Климент Колесников. На чемпионате России он плавает с бакенбардами, и пообещал их сбрить позднее. "К Олимпийским играм, я думаю, побреется, - пошутил Коротышин. - Пока у него все хорошо, бьет рекорды, улучшает результаты, и бакенбарды не имеют никакого значения".